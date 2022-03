Turista morre após se afogar no Buraco Azul, atração turística de Cruz, no litoral do Ceará

O Corpo de Bombeiros informou que ao ser acionado foi ao local da ocorrência, mas a vítima já tinha sido socorrida para o hospital, transportada em um helicóptero particular.

A administração do Buraco Azul Caiçara lamentou a morte do turista e afirmou que a equipe de segurança do restaurante realizou o socorro à vítima de forma imediata. O estabelecimento esclareceu que a empresa que vende passeios de helicóptero dentro do Buraco Azul, não pertence e não tem nenhum vínculo com a atual administração do restaurante, e que a mesma usa somente o terreno como heliponto e venda de passeios.

A Secretaria da Segurança Pública informou que equipes do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) da Polícia Militar (PMCE), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), do Corpo de Bombeiros e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionados para a ocorrência, mas a vítima ainda sem identificação tinha sido socorrida por meio particular.