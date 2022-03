Uso de máscara no AC, rio-branquenses endividados e mais: os destaques desta quarta no ContilNet

Chegou o momento de ficar mais informado nesta quarta-feira (16) com os destaques que o ContilNet separou para você. Para ficar informado durante o dia todo, faça parte de um dos nossos grupos de notícias no WhatsApp, apertando aqui.

No AC, mais de 9 mil reclamações foram atendidas pelo Procon em 2021, diz levantamento

Em razão do Dia do Consumidor, comemorado no último dia 15 de março, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon-AC) tornou pública uma pesquisa acerca de reclamações atendidas pelo órgão em 2021. Segundo o relatório, pelo menos 9.038 solicitações foram registradas. Saiba mais.

Quase 70% dos rio-branquenses estão endividados, aponta pesquisa Fecomércio/AC

Uma pesquisa realizada e divulgada nesta quarta-feira (16) pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio/AC) mostra que pelo menos 64% da população rio-branquense endividada tem dificuldade em manter as obrigações com dívidas. Leia na íntegra.

Covid-19: Governo do Acre torna opcional uso de máscaras em locais abertos

O governador Gladson Cameli sancionou proposta apresentada pelo Comitê Covid-19 que retira obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado, edição de quarta-feira (16). Leia mais.

Bocalom propõe adiantar parcela aos servidores da Educação para encerrar greve

O prefeito Tião Bocalom conversou na manhã desta quarta-feira (16) com representantes dos servidores da Educação Municipal que estão em greve desde o final de fevereiro, em Rio Branco, e negociou o pagamento do piso salarial com a categoria. Leia na íntegra.

Secretário diz que luta dos servidores são legítimas e Governo trabalha pela valorização

Policiais civis foram recebidos na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) na manhã desta quarta-feira (16) para tratar sobre valorização, reconhecimento e recomposição salarial da categoria. Entre as principais reivindicações está a de recursos para o banco de horas da categoria. Saiba mais.

Acre registra 62 novos casos de Covid-19 nesta quarta; 12 seguem internados

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registrou 62 casos de infecção por coronavírus nesta quarta-feira, 16 de março. O número de infectados subiu para 123.443 em todo o estado. Veja Boletim Covid-19.