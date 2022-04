30 anos de Epitaciolândia: Com premiação de R$ 4 mil, veja as 11 finalistas do Concurso Garota Country 2022

Siga meu Instagram: @douglasricher.

Com mais de dez anos de tradição, o Concurso Garota Country mais uma vez irá eleger as representantes da beleza feminina durante a 10ª Circuito Country, que acontece este ano entre os dias 28 de abril e 01 de maio, no Parque Parque de Exposição de Epitaciolândia, que fica localizado no bairro Aeroporto. O evento faz parte das comemorações alusivas ao aniversário de 30 anos de emancipação politica de Epitaciolândia.

As finalistas do concurso já foram selecionadas e vão subir à passarela em trajes típicos no dia 28 de abril para se apresentar a uma comissão julgadora, durante o tradicional Baile Country.

O Concurso Country é organizado pela Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, sobe a coordenação de Sérgio Mesquita, Ricardo Maffi e Rachelly Fabrine.

São 11 beldades, com idade entre 15 e 26 anos, de Epitaciolândia e cidades da região, que vão concorrer aos títulos de Garota Country 2022, Garota Simpatia e Rainha do Rodeio.

Em entrevista exclusiva ao ContilNet na tarde desta quarta-feira (27), o coordenador Sérgio Mesquita conversou com este colunista que contou detalhes do evento. De acordo com o coordenador esse ano o concurso ampliou suas inscrições para os quatros municípios: Epitaciolândia, Brasileia, Xapuri e Assis Brasil. Onze mulheres estão disputando o concurso Garota Country, que vai acontecer nesta quinta-feira (28), no Parque de Exposição de Epitaciolândia, que fica localizado no bairro Aeroporto.

“A Garota Circuito Country, já uma tradição no município de Epitaciolândia, desde quando foi feito o primeiro Circuito Country há dez anos atrás. E se tornou algo muito desejado para muitas meninas, adolescentes e mulheres da cidade, pelo valor da premiação que esse ano é R$ 4 mil para primeira colocada, R$ 2 mil para segunda colocada e R$ 1 mil para terceira colocada. Esse ano foi tudo muito rápido que nós decidimos fazer a festa, até pela questão da pandemia se poderia ter a legalidade. Todo ano nos fazemos uma pré-seletiva, esse ano 20 meninas se escreveram e 11 estão disputando a ser eleita a Garota Country, Garota Simpatia e a Rainha do Rodeio, que vai acontecer nesta quinta-feira (28), no Parque de Exposição de Epitaciolândia, que fica localizado no bairro Aeroporto na entrada da cidade. O desfile acontecerá na quinta, na abertura do evento, às 20:30h. Estamos aguardando um público altíssimo, em torno de 5 a 8 mil pessoas na primeira noite” comentou.

Uma comissão julgadora, terá a responsabilidade de escolher aquelas que melhor atendem aos requisitos do regulamento, que exige, além de beleza, desenvoltura, boa comunicação e simpatia.

O coordenador Sérgio Mesquita ainda comentou sobre a grande expectativa e os momentos das candidatas na passarela: “As candidatas estão com uma enorme expectativa no concurso, planejamos duas entradas no desfile. Uma delas, a própria candidata planeja sua roupa e faz seu próprio desfile e estilo na passarela, e um segundo momento, a Prefeitura e a organização, padroniza as roupas e elas realizam uma dança no mesmo ritmo. Elas estão ansiosas e muito confiantes”, explicou.

As finalistas do concurso são:

Ana Karoliny, 18 anos, estudante. Sarah Kaylline Silva Santiago, 15 anos, 1.68 m. Estudante do ensino médio e empreendedora.

Maria Laura Pinheiro Zucoloto, 16 anos, 1,68 m. Estudante do ensino médio.

Eduarda Letícia Leite Ferreira, 22 anos, 1,55 m. Servidora pública e empreendedora.

Vandinha Miranda, 18 anos, 1:48 m. Estudante.

Sarah Daiana Oliveira Aiache, 26 anos, 1.63 de altura. Interna de Medicina

Yana Sara Mendes, 19 anos, 1;70 m. Estudante.

Kiwliks Rhanna Freitas da Costa, 24 anos, 1,75 de altura, cursa Terapia Integrativa e Complementar, mas atualmente atua como Operadora de Bordado.

Amanda Santos da Silva, 16 anos, 1,76 m. Estudante do ensino médio.

Ferreira Costa, 22 anos, 1,63 m. Ensino médio completo.