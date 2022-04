Acre possui maior taxa de feminicídio do país, aponta Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Dados emitidos no último relatório feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) mostram que o Acre foi um dos estados do Brasil que mais registraram aumento no número de casos de feminicídio em 2021, ocupando, atualmente, a primeira posição no ranking em conjunto com Tocantins.

Os estados que registraram as maiores taxas – superiores à média nacional, que é de 1,22 mortes para cada 100 mil mulheres – foram Tocantins e Acre, ambos com média de 2,7 casos, seguidos de Mato Grosso do Sul (2,6), Mato Grosso (2,5) e Piauí (2,2).

Para efeitos de comparação, foi feita uma extração de dados de 2019, 2020 e 2021. Somente no Acre, foram 11 feminicídios nos dois primeiros anos e 12 no último, respectivamente. A variação de 2020 para 2021 foi de 9,1%.

BRASIL

Segundo o relatório que consta dados dos 27 estados e do Distrito Federal, somente de violência letal foram contabilizadas 1.319 mulheres vítimas de feminicídio em 2021 em todo o país. Apesar do número, que traz a média de uma morte a cada sete horas, houve um decréscimo de 2,4% no número de vítimas.

Outro dado interessante está relacionado com o número de pessoas que ficaram órfãos de mãe em razão do feminicídio. Pelo menos 2,3 mil pessoas ficaram nestas condições em 2021.