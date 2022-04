Band suspende gravação de Faustão; Saiba o motivo

Nesta quarta-feira (6) estava previsto mais um dia de gravações do Faustão na Band. Só que a emissora suspendeu os trabalhos em cima da hora e logo surgiram várias especulações nos bastidoes sobre o motivo do cancelamento da agenda da atração. A produção é gravada quase que diariamente em um estúdio construído especialmente para o programa na sede do canal, no bairro do Morumbi, zona oeste de São Paulo.

Esta colunista correu para e saber se tinha acontecido algo com o apresentador Fausto Silva e descobriu que foi mesmoum problema no estúdio do Faustão, batizado como auditório João Jorge Saad, em homenagem ao fundador do Grupo Bandeirantes de Comunicação, morto em 1999.

Segundo a assessoria da emissora, o local irá passar por uma manutenção por conta da chegada de lentes e câmeras novas. Além disso, o piso de led do estúdio será ampliado para dar um visual mais clean ao programa.

Vale lembrar que o programa ‘Faustão na Band’ vem apresentando uma série de problemas. Apesar de ter chegado como uma grande aposta na emissora, os resultados estão longe do esperado. Entre as dificuldades, está a baixa audiência da atração, por exemplo. Para tentar dar um ‘up’, novos quadros já foram iniciados e até demissões já rolaram.

Mas, o que ninguém te conta é que a Band não está muito em uma posição de poder reclamar. Isso porque, Faustão pode não estar rendendo muito na audiência, mas trouxe com ele uma série de marcas patrocinadoras, que pagam um alto valor para estarem ali na emissora. E a realidade é que, se Fausto Silva resolve sair da casa, todos vão junto com ele, deixando a Band no limbo.

A emissora costuma pagar de milionária por aí, mas foi o apresentador quem investiu o valor de R$ 30 milhões para começar todo o programa, como esta coluna já havia informado. A Band não tinha esse dinheiro para colocar de frente na atração. Agora, ela vai pagando aos poucos o apresentador, com o dinheiro que entra.

O que corre pelos corredores é que a Band precisa engolir calada os problemas da atração diária, já que se não fosse Faustão e seus anunciantes, a emissora não chegaria nem perto de ter o faturamento que está tendo nos dias de hoje.