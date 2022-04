Com autorização do governo, Detran repassa R$ 25 milhões à Sesacre para cirurgias

A saúde pública do Acre foi contemplada com R$ 25 milhões para custear a realização de cirurgias na rede hospitalar. Nesta quarta-feira, 27, em Rio Branco, o governador Gladson Cameli assinou o decreto que autorizou a desvinculação da receita do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AC), destinando os recursos à Secretaria de Estado da Saúde (Sesacre).

O montante é proveniente de valores arrecadados com licenciamentos e outros serviços oferecidos pelo Detran-AC, que são pagos pelos usuários e estão sendo revertidos em benefício da própria população acreana.

Cuidar das pessoas tem sido uma marca da administração de Gladson Cameli. De acordo com o governador, ações como esta reforçam o compromisso do Estado com a excelência na prestação dos serviços públicos. O chefe do Executivo lembrou ainda que a Saúde é tratada com prioridade.

“O nosso maior objetivo é acabar com as filas de cirurgias e estamos fazendo de tudo para que a nossa população seja atendida. Prova disso é esse decreto que estamos assinando aqui. Com a união entre os órgãos de governo, como é o caso do Detran e da Sesacre, vamos superar os obstáculos e conquistar nosso objetivo, que é melhorar a vida dos acreanos”, argumentou.

Taynara Martins, presidente do Detran-AC, enalteceu a postura do governo do Acre, que não mediu esforços para que o repasse foi viabilizado. Para ela, a iniciativa, que é inédita, beneficiará centenas de pacientes em todo o estado.

“Desde que apresentamos esse projeto, sempre tivemos o apoio do governador. O que a fiscalização e a educação de trânsito não conseguem evitar de acidentes, nós estamos voltando em forma de cirurgias para pessoas que estão na fila dos hospitais esperando pelos procedimentos”, enfatizou.

A titular da Sesacre, Paula Mariano, comemorou a parceria exitosa firmada com o Detran. De acordo com a gestora, o objetivo é ofertar, além da capital, cirurgias nas demais regionais do interior do estado.

“Também queremos iniciar os procedimentos de neurocirurgia em Cruzeiro do Sul, para que as pessoas não venham mais a Rio Branco, e dar continuidade às cirurgias na Fundação Hospitalar”, afirmou.

Entrega de equipamentos

Na oportunidade, houve a entrega de três caminhonetes para reforçar os trabalhos da autarquia, além de 180 computadores de última geração, que serão distribuídos entre as unidades do Detran na capital e interior.

“Estamos reestruturando todos os órgãos do governo e aqui no Detran não poderia ser diferente. Isso melhora as condições de trabalho dos nossos servidores e proporciona mais qualidade no atendimento à população”, observou o governador.

A solenidade contou com a participação do presidente da Fundhacre, João Paulo Silva; do diretor da Casa Civil, Rômulo Grandidier; do diretor de Operações do Detran-AC, Anderson Castro; e do diretor Financeiro do Detran-AC, Manoel Filho.