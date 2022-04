Dependente químico ameaça população com terçado e é encontrado morto no interior do Acre

Um homem que teria transtorno psíquico, identificado como Gleison, de 33 anos, morreu após se ferir em via pública com um terçado na madrugada desta terça-feira (26), na rua principal que dá acesso ao Bairro Leonardo Barbosa, no município de Brasiléia, no interior do Acre.

Segundo informações da família, Gleison era dependente químico e sempre tinha ataque de fúria, transtorno causado pelo vício do uso de drogas. Nessa madrugada, o homem estava de posse de um terçado, ameaçando populares e dizendo que iria tirar a própria vida. Gleison foi encontrado morto no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado, que só atestou morte de Gleison.

Policiais Militares do 5° Batalhão estiveram no local e isolou a área área para os trabalhos da perícia e o corpo de Gleison foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco para a realização dos exames cadavéricos.

O caso foi registrado na Delegacia da Polícia Civil, onde será investigado.