Faustão, em poucos meses de programa, demite João Guilherme sem dó

O apresentador da Faustão, decidiu colocar um ponto final da parceria com seu filho, João Guilherme. Em suma, o comunicador veterano, demitiu o herdeiro, durante uma das gravações. No entanto calma, tudo não passou de brincadeira.

Sendo assim, em um momento de descontração de João Guilherme, Faustão ficou um pouco indignado com a intimidade dele, e o mandou ir atrás de outro emprego. Além disso, ele acabou sugerindo programas da casa.

Desse modo, brincando com o filho, o apresentador da Band falou que ele deveria trabalhar com fofoca. “Podia ir para o programa da Catia Fonseca”.

Além disso, Faustão deu a opção de João Guilherme ir trabalhar até mesmo no SBT, com Christina Rocha, no Casos de Família. O herdeiro do grande comunicador vem causando polêmica. O motivo? Bom, ele assumiu namoro com uma mulher 16 anos mais velha que ele. Além disso, ela começou a namorá-lo, quando ele ainda era menor de idade.

Faustão, quando decidiu sair da Globo, não falou nada para ninguém no início. Desse modo, enquanto assinava o novo contrato, ainda estava na antiga emissora. Mas, se engana quem acha que ele tem mágoas do canal, após ser tirado imediatamente do ar.

Em entrevista ao podcast Rap 77, o apresentador falou que não gosta das redes sociais. “Tenho consciência que tenho uma carreira bem longa. Mas não me levo a sério. Tem que levar a sério, mas não pode ficar escravo disso. Tem gente que fica em capa de revista, tem que ficar nas redes sociais. Tenho nada desse negócio não!”

Faustão fala sobre a Globo

Por fim, ele falou que não está triste com seu antigo emprego. “Eu não posso falar nada, eu fiquei em um lugar [Globo] por 33 anos. Fui muito feliz lá e consegui trabalhar com gente como o Boni [publicitário e empresário]. Foi o melhor presente que a vida me deu. Daniel Filho [ator e diretor], Carlos Manga [ex-diretor do Domingão], Paulo Ubiratan [diretor de TV], eu trabalhei com gente que fez a televisão brasileira. Durante 33 anos!”, disse ele.