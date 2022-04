Fundhacre inicia reforma da sala onde será instalado o novo tomógrafo

A possibilidade de realizar um exame de tomografia na Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) já está bem próxima, isso porque o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), já iniciou a reforma da sala onde será instalado o novo tomógrafo do hospital.

O aparelho, que é avaliado em mais de R$ 2.2 milhões, adquirido por meio do Programa de Saneamento Ambiental do Acre (Proser), com recursos do Banco Mundial, atenderá toda a população do estado que necessita realizar o exame de tomografia computadorizada. “Iniciamos a adequação da sala, que em breve estará apta para receber o tomógrafo, que irá melhorar muito o atendimento prestado à população”, afirma a chefe do Departamento de Manutenção da Seinfra, Narah Gleid Mazzaro.

O presidente da Fundhacre, João Paulo Silva, destaca que há três anos e meio a unidade estava sem tomógrafo, e o novo aparelho é um ganho que irá atender os pacientes e toda a equipe de assistência.

“Essa é mais uma ação do governo do Estado. Estamos há mais de um ano na gestão, buscando responder de forma célere, com melhorias para a nossa população. Agradecemos a parceria de toda a equipe da Seinfra. Esse é um trabalho de várias mãos”, frisou João Paulo.

Emocionado, o servidor Jonas Santos, que atua como técnico em radiologia há trinta anos no setor de exames da unidade hospitalar e conhece de perto a importância da realização do procedimento, ressalta que essa nova fase irá favorecer os pacientes.

“Quando um médico pede um exame de tomografia, que não é realizado na unidade, os pacientes ficam apreensivos. Agora, com esse novo aparelho, o paciente irá ficar totalmente coberto com o diagnóstico, sem precisar se deslocar para outro lugar. Estou muito feliz e ansioso por esse momento de instalação de um tomógrafo de alta tecnologia. Fico até emocionado”, destacou Jonas Santos.