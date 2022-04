Greve da Saúde, indecisão de Gladson para vice, Padre Paolino e mais: a quarta-feira no ContilNet

Chegou o momento de ficar mais informado(a) nesta quarta-feira (06) com os destaques que o ContilNet separou para você. Para ficar informado durante o dia todo, faça parte de um dos nossos grupos de notícias no WhatsApp.

Ao ContilNet, Gladson aponta favoritos para vaga de vice: “Meninos dos meus olhos”

Em entrevista exclusiva concedida ao ContilNet nesta sexta-feira (6), o governador Gladson Cameli disse que a ex-secretária de Educação do Estado, Socorro Neri, e o ex-secretário da Casa Civil, Romulo Grandidier, são “os meninos dos seus olhos” nessas eleições de 2022.

Seis anos sem Padre Paolino: Igreja define programação para esta sexta-feira, em Sena

A igreja católica Nossa Senhora da Conceição, em Sena Madureira, está organizando uma programação para esta sexta-feira (8), data do falecimento de um dos padres mais queridos da história do Acre, o padre Paolino Baldassari.

Jovem que sofreu acidente de moto em RB está em coma; família descobriu acidente através do ContilNet

O jovem Bruno Brissola dos Santos, de 23 anos, que sofreu um traumatismo craniano grave após um acidente registrado na Avenida Amadeo Barbosa, na tarde desta terça-feira (5), está internado no Pronto-Socorro de Rio Branco.

Pessoas com fibromialgia passam a ter atendimento preferencial em Cruzeiro do Sul

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima (PP), sancionou nesta quarta-feira (6), uma lei que estabelece o Dia Municipal da Fibromialgia a ser comemorado, anualmente, no dia 12 de maio e garante atendimento preferencial nos estabelecimentos comerciais, órgãos públicos e empresas privadas no município.

Servidores da Saúde no Acre podem encerrar greve geral nesta quarta-feira, diz sindicato

O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre (Sintesac) pode suspender a greve em todo o Estado na tarde desta quarta-feira (6). A paralisação de todos os serviços não essenciais nas unidades hospitalares completaria 1 mês no próxima sexta-feira (8).