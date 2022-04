Jovem que sofreu acidente de moto em RB está em coma; família descobriu acidente através do ContilNet

O jovem Bruno Brissola dos Santos, de 23 anos, que sofreu um traumatismo craniano grave após um acidente registrado na Avenida Amadeo Barbosa, na tarde desta terça-feira (5), está internado no Pronto-Socorro de Rio Branco.

Bruno está entubado e em coma induzido, mas seu quadro de saúde é estável, de acordo com a namorada Karoline Vitória da Silva, de 20 anos.

SAIBA MAIS: Homem é atropelado ao tentar atravessar Avenida Amadeo Barbosa em Rio Branco

Segundo informações das autoridades de trânsito, Bruno seguia sentindo bairro-centro em uma moto modelo Honda Titan de cor vermelha, supostamente em alta velocidade, quando um pedestre tentou atravessar a pista sem olhar para os lados.

Os dois foram arremessados a alguns metros após a colisão. O pedestre bateu a cabeça no asfalto e desmaiou. Bruno teve várias escoriações pelo corpo.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou duas ambulâncias de suporte básico, sendo necessário a intervenção da unidade avançada no local, que conduziu as vítimas ao PS de Rio Branco em estado de saúde grave.

A família só descobriu o paradeiro da moto de Bruno na manhã desta quarta-feira (6). O veículo foi guardado em uma oficina próxima ao local do acidente.

O jovem não tem parentes em Rio Branco. Todas as pessoas da sua família residem no interior do Acre. A namorada do jovem só descobriu o acidente a partir da reportagem do ContilNet.