Gladson é condecorado com a mais alta honraria das juntas comerciais, em encontro nacional

O governador Gladson Cameli recebeu a mais alta honraria das Juntas Comerciais, durante o Encontro Nacional dos presidentes, nesta quarta-feira (22), em Rio Branco.

Cameli foi condecorado com a ‘Comenda do Registro Mercantil’, uma distinção honorífica concedida pelas Juntas Comerciais do Brasil, reconhecendo personalidades e instituições que se destacam por suas contribuições significativas ao desenvolvimento do registro mercantil e ao ambiente de negócios no país.

O prêmio visa homenagear aqueles que, através de suas ações e iniciativas, promovem a modernização, a eficiência e a desburocratização dos processos empresariais.

