Jornalista Wania Pinheiro tem nome usado em aplicação de golpe via WhatsApp

A jornalista e empresária Wania Pinheiro foi surpreendida, nesta sexta-feira (8), ao ver seu nome sendo usado para aplicação de golpes através do WhatsApp, aplicativo de mensagens instantâneas.

Com um perfil com nome e foto de Wania, o usuário estabelece primeiro contato, afirmando que se trata de um novo número de telefone e, no decorrer da conversa, realiza pedido de quantia em dinheiro para pessoas com quem conseguia manter diálogo.

“Essa pessoa, através de um novo número de telefone, está se passando por mim, chegando até mesmo a pedir dinheiro para alguns parentes. Estou indo, nesse momento, registrar um Boletim de Ocorrência. Tomem cuidado!”.

Nesta semana, a Operação Camaleão, deflagrada pela Polícia Civil e Ministério Público de um estado no sudeste brasileiro, prendeu suspeitos de envolvimento com uma organização criminosa que aplicava golpes de estelionato no aplicativo. Segundo as autoridades, as fraudes atingiram pessoas de pelo menos 15 estados do Brasil.

Saiba como se prevenir de golpes