Morre o jornalista Juraci Xangay, que atuou por anos em jornais no Acre

Faleceu na noite desta quarta-feira (21), o jornalista Juraci Xangay, em São Paulo. Paulista, Juracy trabalhou como repórter em vários veículos de comunicação do Acre durante várias décadas.

Sofrendo de diabetes em grau avançado, ele estava internado há alguns dias após uma sequência de três infartos.

Xangai chegou ao Acre por acaso, quando saiu de São Paulo para conhecer o Peru, mas quando chegou ao Acre, a estrada não dava acesso, então ficou pelo estado onde trabalhou como técnico agropecuário na antiga Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Acre, enquanto esperava o verão chegar e liberar a estrada. O tempo foi passando e Juracy foi convidado para a Companhia de Colonização do Acre, onde atuou como executor do projeto Redenção I realizando assentamento de famílias rurais e na construção da agrovila que é hoje o município de Acrelândia.

Como jornalista, atuou no Jornal A Gazeta, foi membro da Associação dos Jornalista do Acre e ajudou a à categoria de sindicato.

Xangai foi convidado para coordenar a comunicação social do governo do Estado em 1990, sendo em seguida secretário de Comunicação, depois editor do Jornal A tribuna e Rádio Alvorada, jornalista no Página 20, jornalista da assessoria de comunicação do Sebrae.

Desde a escola atuou em movimento estudantis e artes, destacadamente a pintura.

Seu curriculum indica ter sido artesão em sementes, ossos e madeira combinadas com ouro, prata e pedras.