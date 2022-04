Nas redes sociais, jornalista relata momentos de pânico que teve com a mãe: “Acho que zerei a vida de novo”

O ex-presidente do Sindicato dos Jornalistas do Acre (Sinjac), Victor Augusto, relatou em sua página no Facebook, na manhã da última sexta-feira (1), um susto que passou com a família, principalmente com sua mãe, com vazamento de gás.

Victor Augusto conta que a mãe foi acender o fogão e o relógio da botija de gás arrebentou, o que ocasionou no vazamento de gás por toda a casa. “Minha mãe ficou tão apavorada que, na tentativa de abrir a porta para sair o gás e temendo uma explosão, a chave quebrou e derrubou uma estante. Acordei com o barulho e rapidamente sai em socorro, sem saber o que havia acontecido”, conta.

O ex-presidente diz ainda que sentiu o cheiro de gás e tentou tampar com as mãos, mas sem sucesso. “Me peguei com Deus pedindo proteção de que não explodisse, pois o pensamento mais rápido que me ocorreu foi retirar o relógio da botija e tirar minha mãe do local”, diz.

Ao conseguir abrir a porta com a chave reserva, Victor Augusto ligou para o Corpo de Bombeiros, que o orientaram a ligar para o Serviço Móvel de Urgência (Samu), já que a mãe havia inalado mais gás que ele.

No final do relato, Victor Augusto agradece os atendentes que o orientaram e cuidaram e tranquilizaram a mãe dele, além dos bombeiros militares que retornaram a ligação para checar se estava tudo bem. “Hoje foi um senhor livramento, acho que zerei a vida de novo!”, diz.