Programa da Globo que mostra lugares inusitados do mundo tem Rio Branco como rota

A apresentadora do programa Lugar Incomum, disponível no Multishow, Didi Wagner, se prepara para visitar o Acre na próxima temporada de 2022 e apresentar a cidade de Rio Branco em um de seus episódios.

A informação foi dada pela artista em entrevista concedida ao jornal Folha de São Paulo.

Em sua 4ª temporada, o programa apresenta as tendências de comportamento de lugares inusitados. A apresentadora visita diversas cidades e mostra as curiosidades de cada local.

Além de Rio Branco, São Paulo e Rio de Janeiro também entraram para a agenda da apresentadora.

A nova temporada do programa estreia no dia 16 de abril, às 18h, no Globo Play e no Multishow.