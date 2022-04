Projeto está com inscrições abertas em mentoria gratuita para o público feminino

A 4ª edição do Projeto Alumna, que conecta mulheres em cargo de liderança a universitárias, está com inscrições abertas para mentorias de carreira. Podem participar alunas de graduação de qualquer universidade pública ou privada do Brasil que queiram se desenvolver profissionalmente em áreas como Direito, Relações Internacionais e Gestão de Negócios.

As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de abril no site do projeto. Ao todo são 200 vagas oferecidas no programa que terá duração de seis meses, totalmente de forma on-line. Estão aptas a participar mulheres cisgênero ou transgênero de qualquer idade. A organização da formação destaca que a prioridade das vagas é para alunas pretas ou pardas e primeira geração da família na universidade.

As 200 selecionadas irão participar de aulas práticas sobre carreira e competências socioemocionais, além de acompanhamento individualizado com as líderes voluntárias com base nos interesses e na formação profissional em comum.

Durante todas as edições, o Projeto Alumna já impactou mais de 500 mulheres e tem como meta impactar 10 mil estudantes até 2025. Entre as mentoras estão executivas de empresas como Amazon e Colgate, diplomatas e professoras universitárias.