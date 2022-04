Quem é Aline Borel, ícone da web executada a tiros no Rio de Janeiro

Famosa na web, Aline Borel foi encontrada morta aos 28 anos nessa quinta-feira (21/4) na Praia do Dentinho, em Araruama, município do Rio de Janeiro onde morava. De acordo com informações preliminares, ela foi executada a tiros. A Polícia Civil do Rio investiga o caso.

Figura conhecida na internet desde meados de 2015, Aline caiu nas graças do público ao fazer vídeos engraçados das canções “É Cansativa a Vida do Crente”, “Eu Vacilei e Pô, Tô Ciente”. Com o sucesso, chegou a ser convidada para o Programa da Maísa, no SBT. De família evangélica, ela começou a cantar na igreja e sonhava em trabalhar com música profissionalmente. “Eu canto o que acontece na comunidade. Muita gente se identifica com isso. E também pelos erros de gravação”, disse ela em entrevista para o O Dia, em 2019. Leia a matéria completa em METRÓPOES, clique AQUI!