Quem é Elon Musk, o novo dono do Twitter

Elon Musk, o famoso bilionário nascido na África do Sul e novo dono do Twitter, é um dos nomes mais midiáticos entre os empresários da economia das novas tecnologias.

Ele comprou a empresa de rede social por US$ 44 bilhões (cerca de R$ 214 bilhões) na segunda-feira (25/04). Musk é conhecido por defender a “livre expressão” na plataforma e já criticou algumas medidas do Twitter no passado.

Após a compra, Musk, que tem quase 84 milhões de seguidores no Twitter, postou “Livre expressão é a base de uma democracia que funciona, e o Twitter é a praça da cidade digital em que assuntos vitais para o futuro da humanidade serão debatidos.”

“Eu também quero tornar o Twitter melhor dotando o produto com novos recursos, tornando os algoritmos com código aberto para aumentar a confiança, derrotando robôs de spam e autenticando todos os humanos.

Seu principal empreendimento, no entanto, é a Tesla, empresa especializada em carros elétricos, armazenamento de energia e fabricação de painéis solares. Mas Musk também criou a Paypal (empresa de pagamentos online) e outras bem-sucedidas companhias.

Algumas delas são a Boring Company, pela qual planeja conquistar o subsolo, e a SpaceX, voltada para exploração aeroespacial, que lançou um carro da Tesla ao espaço.

Desde que vendeu a PayPal ao eBay por US$ 1,5 bilhão, há 20 anos, Musk tornou-se para muitos um gênio, para outros um louco e para muitos outros um visionário, um iluminado, um playboy ou um super-herói.

O magnata de 47 anos já namorou atrizes americanas famosas como Talulah Riley (Orgulho & Preconceito, A Origem) e Amber Heard (Liga da Justiça).

Com a cantora canadense Grimes, ele foi pai de uma criança cujo nome inspirou muitos tuítes na época do nascimento: o garoto X Æ A-12 (a mãe diz que a pronúncia em inglês é “X A.I. Archangel” ou eksi ei ai arquiangel). Os dois também são pais da menina Exa Dark Sideræl.

Ele tem mais cinco filhos, com sua primeira mulher.

Diz-se que o ator Robert Downey Jr se inspirou nele para interpretar Tony Stark em Homem de Ferro.

Musk é considerado o homem mais rico do mundo, segundo levantamento da revista Forbes, que avaliou sua fortuna em US$ 273 bilhões (R$ 1,3 trilhão).

O renomado empresário mudou as formas como entendemos as indústrias do voo espacial privado e do carro elétrico, energia solar e inteligência artificial.

Musk prometeu que, em breve, viajaremos em trens magnéticos de altas velocidades dentro de um tubo subterrâneo e também que faremos viagens turísticas ao espaço eventualmente colonizando Marte.

O lançamento do carro Falcon Heavy no espaço foi o primeiro passo dessa empreitada. “É bobo e engraçado”, admitiu à época. “Mas as coisas bobas e engraçadas são importantes”, acrescentou.

Mas quem é realmente Elon Musk? Como se tornou bilionário? E como se embrenhou na carreira futurista?