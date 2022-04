Rodrigo Mussi: câmera registra momento do acidente de ex-BBB; vídeo

Uma câmera de segurança flagrou o momento exato do acidente do ex-BBB Rodrigo Mussi, de 36 anos, na última quinta-feira (31/3). O carro de aplicativo onde ele estava colidiu com um caminhão na Marginal Pinheiros, em São Paulo, por volta das 5h da manhã.

Veja: Nas imagens, é possível ver um caminhão passando e, segundo depois, em alta velocidade, o veículo onde o ex-BBB estava. De acordo com o motorista, a batida aconteceu porque ele teria pegado no sono. O grave acidente deixou Rodrigo internado na UTI do Hospital das Clínicas, em São Paulo. Na última atualização do boletim médico, compartilhada em seu perfil nas redes sociais, Mussi havia apresentado melhoras. “Rodrigo Mussi teve uma melhora significativa nas últimas 24h, progredindo em sua recuperação e reagindo muito bem! A função renal melhorou muito e movimentou os braços e as pernas”, diz a nota de domingo, às 14h. A Polícia Civil de São Paulo investiga as causas e eventuais responsabilidades pelo ocorrido e analisa as imagens, de acordo com o G1. O motorista do carro de aplicativo e o motorista do caminhão passam bem e não tiveram ferimentos graves. Ainda nesta semana, o condutor que levava Rodrigo deve ser ouvido no 51º Distrito Policial (DP), Rio Pequeno, que investiga o caso como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.