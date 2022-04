Wanessa Camargo escancara verdade sobre Sandy, Lucas Lima é envolvido e detona: “Lágrimas”

Com muitos rumores envolvendo a relação de Wanessa Camargo e Sandy, a filha de Zezé di Camargo resolveu abrir o jogo sobre sua verdadeira relação com a irmã de Junior. E na realidade, nunca brigou com a famosa.

Recentemente, em uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Wanessa falou sobre esses boatos: “A bagunça que fizeram comigo e com a Sandy durante muito tempo era totalmente infundada”. “Nunca houve uma competição de fato, de a gente brigar, de a gente se odiar. Sempre teve respeito”, declarou Wanessa Camargo. Lucas Lima fala de Wanessa e Sandy Em uma edição do programa Altas Horas, de Serginho Groisman, na Globo, Lucas Lima, marido de Sandy, se emocionou ao revelar o que realmente aconteceu entre Wanessa e Sandy nos bastidores. “Eu vou quebrar o protocolo e contar uma história sobre a Wanessa. Eu acho que ela nem se lembra disso, mas me marcou muito”, iniciou Lucas Lima. “Um dia estávamos numa festa, minha esposa e eu, me levantei da mesa e, quando voltei, as duas estavam conversando muito perto uma da outra. Eu não sabia o que que era. Quando cheguei perto e a Wanessa saiu, minha esposa estava limpando as lágrimas”, continuou. De acordo com Lucas Lima, Sandy estava segurando as lágrimas e afirmou para ele que Wanessa quis conversar com ela para colocar um fim aos rumores e abraçá-la como gesto de paz. “Me emociono muito falando sobre isso”, finalizou Lucas Lima.