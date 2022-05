Caixa libera FGTS de até R$ 1.000 para metade dos trabalhadores

A Caixa Econômica Federal continua com os pagamentos do saque extraordinário do FGTS de até R$ 1 mil. Até o momento, já foram liberados seis lotes do benefício, o que significa que metade dos trabalhadores elegíveis já pode resgatar o dinheiro na conta.

De acordo com os dados oficiais do governo, estão com o acesso liberado aqueles que nasceram nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. O grupo representa um total de quase 20 milhões de trabalhadores beneficiários. A previsão do governo é atender 42 milhões até o final das rodadas.

Calendário saque extraordinário do FGTS

O cronograma de saques do FGTS emergencial foi divido por mês de nascimento do trabalhador. Os próximos beneficiários são os nascidos em julho, que terão acesso ao dinheiro a partir do dia 21 de maio. O prazo limite de saque vai até o dia 15 de dezembro. Confira:

Mês de nascimento Data de depósito no Caixa Tem Janeiro 20 de abril Fevereiro 30 de abril Março 04 de maio Abril 11 de maio Maio 14 de maio Junho 18 de maio Julho 21 de maio Agosto 25 de maio Setembro 28 de maio Outubro 1º de junho Novembro 08 de junho Dezembro 15 de junho

É válido destacar que não existe obrigação nos saques do FGTS, ou seja, o trabalhador pode informar que não deseja mexer nos recursos do fundo e solicitar a devolução às contas vinculadas, ou aguardar o prazo final de saque.

Como consultar o valor FGTS?

É possível consultar quem possui direito ao saque, bem como os valores e datas para receber o dinheiro. Isso é feito acessando o site da Caixa ou o aplicativo FGTS. Outra forma de consulta é indo até uma das agências da Caixa Econômica Federal.