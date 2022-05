Deplane anuncia festa de 3 dias no Copacabana Palace com Mick Jagger

Deolane Bezerra divulgou que fará uma festa com três dias de duração no Copacabana Palace com a presença já confirmada do cantor Mick Jagger. O evento batizado de Caviar da Deolane ainda não tem data confirmada, mas a advogada prometeu em breve divulgar mais informações.

Em publicação no Instagram, Deolane anunciou: “A MÃE TÁ ESTOURADA!!! Exqueceeeee.”, junto a imagem oficial do evento. David Brazil comentou a publicação já pedindo um convite. “Manda aquele convite (…), escreveu Brazil. Os seguidores da doutora ficaram empolgados com a novidade e Deolane promete trazer mais detalhes em breve.