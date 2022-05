Em parceria com Tribunal de Contas e Aleac, governo constrói um novo modelo de desenvolvimento para o Acre

Em uma agenda bastante corrida, o professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Clélio Campolina, esteve durante toda a semana passada reunindo-se com autoridades e gestores públicos acreanos, na busca de informações e indicadores que possam subsidiar um estudo socioeconômico, sob a coordenação do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional (Cedeplar), que possa apontar um novo modelo de desenvolvimento para o Acre.

A contratação do Cedeplar – do qual o professor Campolina é membro – para a realização do estudo é resultado de uma parceria entre governo, Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e Tribunal de Contas do Estado (TCE), que estão trabalhando juntos pelo futuro do Acre. A agenda do professor Campolina, acompanhado por uma equipe do governo, incluiu visita à Comissão de Orçamento e Justiça, na Aleac; palestra na Fieac; visita ao Polo de Desenvolvimento de Brasileia; à cidade peruana de Iñapari e reunião com autoridades e empresários em Cruzeiro do Sul.