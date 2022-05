Gladson assina ordem de serviço da construção da nova base do Gefron para combate a crimes de fronteira

Uma cerimônia mista com a presença do governador Gladson Cameli (Progressistas) foi realizada na manhã desta sexta-feira (6), no trevo entre Senador Guiomard e Plácido de Castro, para assinatura da ordem de serviço da construção da base integrada do Grupo Especial de Fronteira (Gefron).

O espaço que deve contar com a participação diária de pelo menos 20 agentes das Polícias Militar, Federal, Rodoviária Federal e Civil para o combate aos crimes, especialmente os de fronteira, está orçado em pouco mais de R$ 16,7 milhões – frutos de recurso próprio e emenda do deputado federal Alan Rick Miranda.

Na cerimônia, o governador também realizou a entrega de veículos e novos equipamentos, como pontos de cerco eletrônico para as regiões do Alto Acre e Baixo Acre, além de armamento e novas tecnologias.

O secretário de Justiça e Segurança Pública do Acre, Paulo Cézar Santos, disse que a base integrada terá um papel significativo.

“É onde fica o principal ponto de deslocamento de veículos em direção ao Baixo e Alto Acre. Também é o local onde passam boa parte dos insumos que se espalham pelas regiões próximas. Infelizmente, é aqui também o espaço em que a violência e os crimes podem ser registrados, como roubo de veículos, tráfico de drogas e armas. Uma conquista importante para o nosso Estado e para a Segurança Pública”, defendeu.

A obra finalizada deve ser entregue até o fim do ano, de acordo com Santos.

O governador Gladson Cameli disse que os investimentos devem promover uma diminuição significativa nos índices de violência e crimes.

“O que posso dizer com tudo isso é que as coisas vão melhorar muito por aqui. Nossa intenção é combater os crimes que afetam a população e o Estado de Direito. O investimento mostra o quanto essa gestão está comprometida com o bem estar das pessoas. Para termos segurança, é necessário investir em tecnologia, equipar as nossas polícias e fortalecer as forças de segurança”, concluiu o governador.