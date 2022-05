Homem estrangula namorada e morre ao tentar enterrar corpo no quintal

Um homem estrangulou a namorada até a morte na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória em meio ao processo de enterrar o corpo de Patricia Dent, de 65 anos, no quintal de sua casa.

De acordo com o jornal Daily Mail, Joseph McKinnon, 60, cavou um buraco no jardim antes de matar Patricia, no sábado (7/5). O motivo para o assassinato ainda é um mistério, conforme a polícia local.

Um vizinho encontrou o corpo de McKinnon no quintal por volta das 10h e acionou as autoridades. Ele ainda tentou reanimar o homem, sem sucesso.

Com a polícia reunida, vizinhos tentaram contato com familiares do suspeito, mas logo foram surpreendidos com o corpo de Patricia em uma vala aberta. McKinnon a havia envolvido com sacos de lixo.

“Evidências reunidas no local, juntamente com declarações de testemunhas ajudaram os investigadores a construir uma linha do tempo e nos levaram acreditar que o Sr. McKinnon atacou a Sra. Dent enquanto estava dentro de sua casa”, informou o xerife Jody Rowland, do condado de Edgefield.

“A causa da morte de McKinnon foi confirmada como um evento cardíaco”, concluíram o xerife e o legista David Burnett.