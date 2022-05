Mão de Deus: camisa de Maradona usada em gol é vendida por R$ 37,4 mi

A camisa que Diego Maradona usou quando marcou o gol da Mão de Deus e o gol do século para a Argentina, no jogo contra a Inglaterra, na Copa do Mundo de 1986, foi vendida por 7,1 milhões de euros (cerca de R$ 37,4 milhões).

O preço pago pelo vestuário é o pagamento mais alto já feito por uma peça de memorabilia esportiva. O ex-jogador inglês Steve Hodge havia colocado a camisa em leilão 36 anos depois de trocá-la com Maradona nas quartas de final no México. Entretanto, quando o ídolo argentino morreu, em novembro de 2020, Hodge disse que a camisa não estava à venda. O item foi vendido pela casa de leilões Sotheby por mais do que o preço estimado, que era entre 4 milhões e 6 milhões de euros (aproximadamente entre R$ 21 milhões e R$ 31 milhões). “Esta é sem dúvida a camisa de futebol mais cobiçada que já foi leiloada e, portanto, é apropriado que agora detenha o recorde de leilão para qualquer objeto desse tipo”, disse Brahm Wachter, chefe de roupas de rua e colecionáveis ​​modernos da Sotheby. A taxa mais alta paga anteriormente por uma camisa usada durante uma partida esportiva foi pela camisa de beisebol de Babe Ruth, lenda do New York Yankees, vendida por US$ 5,6 milhões (R$ 27,9 milhões) em 2019. No mesmo ano, o manifesto olímpico original, escrito em 1892, foi vendido por 7 milhões de euros (R$ 36,8 milhões) e ocupou o lugar momentâneo de peça de memorabilia esportiva mais cara.