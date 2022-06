Marina Silva critica cachê de Gusttavo Lima: “Inaceitável”

A ex-ministra do Meio Ambiente e ex-senadora acreana, Marina Silva, criticou nesta terça-feira (31), o cantor sertanejo Gusttavo Lima por receber R$ 1 milhões por show realizado em Roraima. O valor recebido por Gusttavo chegou ao conhecimento público esta semana, após cantores sertanejos critirem a Lei Rouanet. Segundo Marina, o cachê é inaceitável.

“No início, a corrupção seduzia agentes públicos, depois passou a corromper as instituições e agora, no auge da degradação ética no serviço público, passou a ser institucionalizada por ação de grupos inteiros, com a tolerância ou conivência de outros e a resistência e denúncia de alguns. Nos últimos dias, uma polêmica iniciada por cantores sertanejos, que se declaram apoiadores do atual governante do Brasil, revelou coisas inaceitáveis como o cachê de quase 1 milhão de reais pago a um cantor em um município de Roraima, com 8 mil habitantes, em que 1/3 da população precisa de Auxílio Brasil, aquele valor pago a quem vive abaixo da linha de pobreza”.

E finalizou: “É preciso lutar pela ética na vida pública e pela aplicação dos recursos com competência, transparência e compromisso com o bem-estar da população. Essa é a agenda a ser eleita em outubro”.