Mbappé é flagrado em Madri e alimenta esperanças da torcida do Real

Um dos grandes alvos para o Real Madrid para a próxima temporada, o atacante francês Kylian Mbappé desembarcou na capital espanhola para curtir uma folga. Mas para a imprensa local, a presença do craque na capital espanhola pode ser o início de um possível novo e feliz capítulo da novela que envolve o time merengue.

O atacante francês foi flagrado em um restaurante espanhol com Achraf Hakimi, ex-jogador do Real Madrid e companheiro de PSG e seu irmão.

De acordo com uma matéria publicada na última semana pelo jornal francês “Le Parisien”, o jogador teria chegado a um acordo para prolongar o vínculo com o PSG por mais duas temporadas, com opção de mais um terceiro ano. De acordo com o mesmo jornal, Mbappé passaria a ganhar um salário líquido de 50 milhões de euros (cerca de R$ 264,3 milhões) por temporada.

Como se já não bastasse o salário milionário, o atacante teria direito a um bônus de 100 milhões de euros (R$ 528,75 milhões) pela renovação do contrato.

Essa novela do atacante francês, e do time espanhol já dura um bom tempo, e o próprio jogador já demonstrou interesse em atuar pela equipe espanhola. Por enquanto o futuro do jogador segue indefinido e esta novela promete longos capítulos, e essa transferência pode ser uma das principais da próxima janela.