Parlamentares acreanos são homenageados na CNC

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) realizou, nesta quinta-feira, 5, em Brasília (DF), a solenidade de entrega da Medalha Amigo do Comércio aos senadores Lucas Barreto (PSD-AP), Oriovisto Guimarães (Podemos-PR), Izalci Lucas (PSDB-DF) e aos deputados federais Perpétua Almeida (PCdoB-AC), Alan Rick (União-AC) e Luísa Canziani (PSD-PR), que se destacaram no Congresso Nacional por suas atuações em favor do comércio do Brasil.

Eles receberam a medalha das mãos do presidente da CNC, José Roberto Tadros, e o vice-presidente Financeiro da CNC e presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, Leandro Domingos, também integraram o evento.

Reconhecimento

Instituída por meio da Resolução CNC nº 539/20, a Medalha Amigo do Comércio é uma honraria concedida a autoridades públicas e da iniciativa privada como forma de reconhecer sua atuação em defesa do comércio de bens, serviços e turismo. A comenda também é conferida a personalidades nacionais que contribuíram para o comércio e que se tornaram merecedores desta homenagem e da gratidão dos empresários.

O presidente José Roberto Tadros agradeceu aos parlamentares o esforço e a dedicação às pautas de interesse do setor. Ele ressaltou a importância de fortalecer o Sistema Comércio no Congresso Nacional, a fim de manter os serviços prestados de apoio à classe empresarial e, sobretudo, de apoio à educação básica e à formação profissional.

“As nossas instituições, como o Sesc e o Senac, chegam a mais de 2,5 mil municípios, oferecendo cultura, esporte, lazer e qualificação de alto nível para milhões de brasileiros. Essa estrutura, devidamente fiscalizada pelos órgãos de controle, não pode ser alvo de incompreensões. O nosso trabalho tem compromisso verdadeiro com o Brasil”, afirmou o presidente.

Leandro Domingos reforçou a fala de Tadros, e lembrou a importância do Sistema S. “É de suma relevância que tenhamos, no Congresso, a participação de parlamentares que relembrem a nossa atuação e deem valor a ela, vez que sabemos que muitas vidas são mudadas com o apoio do Sistema S como um todo”, refletiu.



Pela Educação

A deputada Perpétua Almeida lembrou a sua luta em defesa do Sistema Comércio, sobretudo do Sesc e Senac, durante a apreciação da Medida Provisória 907/19, que retirava recursos do Sistema S para custear a Embratur. O texto foi aprovado no Congresso Nacional, sem este dispositivo. “O trabalho do Sesc é tão forte, profundo e enraizado na vida dos brasileiros, nas nossas vidas, que quando os parlamentares se deram conta disso, eles se mobilizaram pelo que é justo. O Sesc está nas comunidades pobres do País e ajuda a transformar a vida das pessoas e isso tem um significado”, disse a parlamentar.

O deputado Alan Rick também lembrou a sua participação na MP 907/19, em defesa do Sistema Comércio. “Fui aluno do Senac e sei de sua importância para a vida de quem está começando no mercado de trabalho”, afirmou. Ele ressaltou ainda outros projetos de apoio ao comércio, os quais ele votou favoravelmente, resultando na vitória da classe empresarial. “Fico honrado de receber esta medalha e quero parabenizar todos os colaboradores do Sistema Comércio. Eu tenho orgulho de carregar na minha história o fato de ter sido aluno do Senac”, afirmou.