A Polícia Militar do Acre (PMAC) divulgou, por meio de publicação no Instagram, os dados operacionais do mês de abril de 2022 no Estado, de acordo com a Assessoria de Inteligência e Análise Criminal.

Em 30 dias, a Polícia Militar realizou 886 operações, recuperou 46 veículos, realizou 16.801 abordagens, 602 conduções à delegacia, cumpriu 41 mandados de prisão e realizou 117 apreensões de drogas e de 91 armas.