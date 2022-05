Servidor do Detran é preso após soprar bafômetro em Vilhena, embriagado e dirigindo veículo oficial do órgão

Na noite desta segunda-feira, 02, a guarnição de trânsito da Polícia Militar registrou uma ocorrência inusitada em Vilhena: prendeu em flagrante, dirigindo embriagado, um funcionário do Detran, que estava em uma picape oficial do órgão.

Segundo informações, após receber denúncia anônima dando conta de que o servidor de 62 anos estava em um bar no centro da cidade tomando cerveja ao lado da caminhonete adesivada, a guarnição foi até o local e confirmou a veracidade da informação.

Ao dar a volta da quadra, a equipe policial percebeu que o veículo havia saído do boteco, e já na BR 364, com sirene e sinais luminosos ligados, a abordagem foi feita. O condutor só parou após os policiais emparelharem a viatura e fazerem sinais com as mãos.

Durante a abordagem, os militares perceberam que o condutor apresentava sinais de embriaguez, como olhos avermelhados, odor de álcool e fala arrastada. Questionado se havia bebido, o suspeito confirmou ter tomado “duas cervejinhas”.

Ao aceitar se submeter ao teste do bafômetro, o servidor acabou recebendo voz de prisão, pois o aparelho mostrou a quantia de 0,63 mg/L de álcool em sua corrente sanguínea, caracterizando crime de trânsito.

Levado para a Unisp, junto com o carro oficial, o condutor deverá ser autuado. O veículo pertencente ao órgão estadual de trânsito foi entregue a outro condutor habilitado.

A ironia é que uma equipe do Detran está em Vilhena desde o fim-de-semana, abordando, multando e até prendendo condutores embriagados.