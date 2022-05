Talento acreano, Gabriel Lacerda faz sucesso em Fortaleza entre músicos e compositores renomados

Voz poderosa e estilo que tem tudo pra fazer sucesso no Brasil. O talento do jovem Gabriel Lacerda saiu do Acre, direto para Fortaleza, a central dos principais cantores e compositores do forró. Ainda com o DDD 68, Gabriel conversou com a reportagem de ContilNet e contou sobre os novos projetos além, claro, de divulgar o sucesso “Já superou”.

Um novo trabalho do cantor e também compositor Gabriel Lacerda, que tem apenas 22 anos, está no forno. Ele faz suspense, mas garante que o novo hit tem potencial pra estourar na região Nordeste e quem sabe até no Brasil. O sucesso no Acre já está garantido, se depender da mãe e principal tiete do Gabriel Lacerda, a jornalista Andréia Forneck.

A relação com a capital do Ceará começou em 2016, quando Gabriel morou em Fortaleza. “Mas essa oportunidade recente surgiu através do contato com os empresários do Eric Land, um cantor que faz parte da Camarote Shows, do Wesley Safadão. Quando cheguei aqui surgiram outras oportunidades. Cheguei em outubro de 2021 aqui e hoje estou na Uns Eventos, uma produtora de casamentos de Fortaleza. Estou também com Dieguinho compositor, um dos compositores do Safadão”.

A conversa entre Gabriel e Dieguinho, que é compositor, empresário e produtor artístico, aconteceu dentro da Camarote shows. “Meu contato com ele surgiu dentro da WS, que ele me viu cantando uma música e me chamou pra trabalhar com ele, há pouco mais de um mês. Desde então a gente vem gravando e agora vamos gravar um trabalho que acredito que será um up na carreira de Gabriel Lacerda”.

A carreira profissional de Gabriel começou aos 15 anos, mas desde os 12 ele já mostrava seu potencial artístico. “Eu tocava em lugares como o Buteco do Grácil, e foi muito importante pra mim, pra ter estrada, pra chegar onde cheguei”.

Sucesso: Já superou

Sucesso atual de Gabriel Lacerda, a música “Já superou”, foi composta por um acreano, César Carvalho, que atualmente mora no Sul do país. O nome artístico dele é Faezinho. “Meu grande amigo Faé! Tenho orgulho do Acre, toda minha história começou nesse estado que não sai do meu coração.”

Vários instrumentos

Gabriel toca vários instrumentos, violão, teclado, bateria, percussão, e aprendeu tudo sozinho, sem aulas de música. “Aprendi na experiência mesmo, tocando nos bares, vendo outras bandas”, lembrou.

Primeiro show em Boca do Acre

“Eu lembro que comecei a viajar e minha primeira viagem foi para Boca do Acre, no Amazonas, eu tinha apenas 15 anos. Nessa noite vivi uma história engraçada, porque os policiais, que já me conheciam, pediram que eu avisasse no microfone para que todos os jovens que tinham menos de 18 anos deveriam se retirar da festa. Ora, eu era um deles”, contou sorrindo.

Recado pros acreanos

Gabriel é mato grossense de Campo Grande, mas veio morar no Acre quando tinha apenas um ano de idade. Viveu no Acre até o ano passado, 2021, quando resolveu alçar vôos mais altos na carreira. Ele finalizou o bate-papo com ContilNet mandando um recado para os acreanos: “Eu sinto muita saudade do estado que me abraçou e espero em breve estar de volta como atração nacional”.