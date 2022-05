TJAC abre para o público julgamento do Caso Jonhliane; saiba como participar

A 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar da Comarca de Rio Branco decidiu abrir para o público o julgamento do Caso Jonhliane, previsto para acontecer nos dias 17 e 18 de maio, a partir das 8h.

Os acusados pelo crime, Ícaro José da Silva Pinto e Alan Araújo de Lima, serão julgados pelo Conselho de Sentença da unidade.

O acidente que matou a jovem de 30 anos foi registrado no dia 6 de agosto de 2020, na Avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco.

Paiva pilotava uma moto modelo Biz. Ela foi atingida por um veículo de luxo, uma BMW, conduzida por Ícaro, no momento em que ele, alcoolizado, fazia um racha na avenida com Alan Araújo, que estava em um fusca. Após a tragédia, os dois fugiram e não prestaram socorro à vítima.

O juiz de direito da vara, Alesson Braz, limitou o número de vagas para que o júri possa ser acompanhado pelos familiares dos réus, da vítima, imprensa e comunidade, até mesmo por conta do distanciamento social.

Para assistir o julgamento, os interessados devem entrar em contato pelo (68) 9235-8362 e fazer o cadastro.

Jornalistas que farão a cobertura das sessões devem encaminhar e-mail para a Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça do Acre para o endereço [email protected] com o assunto Credenciamento Júri.

“Serão disponibilizadas quatro cadeiras para os familiares dos réus; quatro cadeiras para os familiares da vítima; quatro cadeiras para a imprensa e 31 vagas para o público em geral. A orientação é que o público faça revezamento”, diz a assessoria de comunicação do órgão.