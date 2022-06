Acusada de abandono, mãe de Rodrigo Mussi visitou filho no hospital

O irmão de Rodrigo Mussi abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram para conversar com os seguidores. Durante a pergunta de um seguidor, Diogo Mussi revelou que a mãe da família, que abandonou os três filhos quando eles ainda eram pequenos, fez uma visita ao ex-BBB22.

“Por que o Rodrigo foi expulso de casa da mãe? E depois vocês?”, questionou um internauta. “Entendo que houve abandono da maternidade e acabamos sendo um fardo para ela. O narcísico não é capaz de olhar para ninguém além de si mesmo”, começou explicando.

“Ela apareceu no hospital na sexta-feira à noite. O Rod deu entrada no HC na madrugada de quarta-feira para quinta-feira. Foi visitá-lo algumas vezes. Complicado. Comigo, pelo menos, não há a menor chance de relação”, Diogo Mussi.

O irmão de Rodrigo também explicou um pouco mais sobre a infância. “Eu não me dava muito bem com ele, pois não aceitava a mulher dele. Acabei me mudando bastante, morei com amigo, com minha avó. No fim, nosso pai faleceu e deixou tudo o que tinha para a mulher. Depois de oito anos, consegui vender na Justiça e trazer para mim e meus irmãos os nossos direitos”, afirmou Diogo.