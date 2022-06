Aprovados no cadastro de reserva da Civil voltam a protestar na Aleac

Os aprovados do cadastro de reserva da Polícia Civil voltaram a protestar na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). Na manhã desta quarta-feira (29), uma comissão que representa os 325 aprovados ocupa o Salão do Povo Marina Silva para pedir apoio aos deputados estaduais.

Eles pedem o chamamento para a academia de polícia. O deputado Roberto Duarte (Republicanos) saiu em defesa do grupo.

Duarte lembrou que no final do ano passado a Assembleia aprovou uma emenda coletiva modificando a Lei Orçamentária (LOA) para o exercício 2022 e destinou R$ 7 milhões para a Academia de Polícia Civil (Acadepol)

“Essa é uma luta minha desde as eleições de 2018. Ajudei a fazer o documento que assumiu o compromisso nas eleições e ano passado, quando fui relator do orçamento, aprovamos o valor de R$ 7 milhões para se fazer a Acadepol, entao, temos esse orçamento para mais essa conclusão da etapa do concurso”, finalizou.