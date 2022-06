Beijo de Tadeu e Guta choca Levi: “Vai engolir a Regatinha!”

Em Pantanal, após o “climão” com Zé Leôncio (Marcos Palmeira), Guta (Julia Dalavia) reatou com Tadeu (José Loreto) do jeito que eles mais gostam: com beijões no melhor estilo “desentupidor de pia”. Quem ficou “chocado” com a cena foi Leandro Lima, o peão Levi, durante participação no É de Casa deste sábado (25/6).

O ator viu a cena quente entre Guta e Tadeu e revelou que a “pegação” virou assunto no grupo de WhatsApp “paralelo” do elenco da novela, em que conversam sobre assuntos mais corriqueiros. “Isso é o primeiro assunto do grupo!”, disse Leandro Lima, às gargalhadas. O elenco do É de Casa também caiu na risada e quis saber mais sobre os bastidores da novela no WhatsApp. “Gente, o que é isso? O Loreto com essa boca gigante, parece que vai engolir a Regatinha!”, brincou o ator, citando o apelido de Guta nas redes sociais por causa da roupa. Preocupado, o intérprete de Levi até pegou o celular ao vivo para verificar se ainda estava no grupo ou se havia sido expulso por revelar os assuntos do WhatsApp dos colegas.