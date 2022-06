Concurso da PRF convoca os 625 excedentes para o novo CFP

Boa notícia para os candidatos do concurso PRF 2021. Após a publicação do aval do Governo Federal, saiu a tão aguardada convocação dos excedentes para a realização do curso de formação profissional (CFP).

O chamamento ocorreu por meio do Diário Oficial, mas também já consta no site do Cebraspe, a banca organizadora desta seleção.

Vale lembrar que o decreto, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, foi divulgado no dia 25 de maio e concede aval para a chamada de mais 1.250 aprovados, sendo 625 na PF e 625 na PRF.

De acordo com o Cebraspe, a matrícula para o curso deve ser feita exclusivamente pela internet. O prazo inicia a partir das 10h desta quarta, 8, e vai até as 18h da próxima quinta, 9 de junho.

Os concorrentes deverão enviar os documentos listados em edital necessários à investigação social e à verificação do cumprimento dos requisitos. Será preciso enviar tudo via upload pelo portal da banca.

A banca também divulgou todas as regras sobre pedido de final de fila e sobre candidatas gestantes. O novo CFP do concurso PRF ocorrerá de 17 de junho a 6 de outubro, na UniPRF, em Florianópolis.

Edital do concurso PRF ofertou 1.500 vagas

Publicado em janeiro de 2021, o edital do concurso PRF trouxe uma oferta de 1.500 vagas, inicialmente. Todas as chances são destinadas a carreira de policial rodoviária federal, de nível superior.

A carreira é destinada aos candidatos com nível superior em qualquer área. É preciso, ainda, ter carteira nacional de habilitação (CNH) na categoria B ou superior.

A PRF exige que o candidato tenha, na data da matrícula no Curso de Formação Profissional, idade mínima de 18 anos e máxima de 65 anos. Além disso, podem concorrer candidatos de ambos os sexos.

A PRF proporciona remuneração de R$10.357,88, já somada com o auxílio-alimentação de R$458. A carga de trabalho é de 40 horas semanais.