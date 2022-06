Dia dos Namorados: Confira o top 10 dos casais acreanos famosos

A data mais romântica do ano é comemorada neste domingo (12/6) em todo o Brasil. O Dia dos Namorados antecede a celebração de Santo Antônio, o popular santo casamenteiro, e é marcada por trocas de presentes e demonstrações de amor e carinho entre os pombinhos e pombinhas por aí.

No Brasil, o amor é celebrado diariamente por diversos amantes famosos no mundo da música, da televisão, do cinema, da política e da internet.

Por isso, a coluna Douglas Richer listou 10 casais acreanos, conhecidos por fazerem sucesso na web e em diversos espaços. Confira!

-Kalu Viana e Eduardo Andrade

-Jéssica Ingrede e Jordson Ferreira

-Dionísio Neto e Thaís

-Sofia Brunetta e Jose Lopes Jr

-Saulo Abrahão e Luiz Ferraz

-Samara e Jacob Melo

-Fernanda Hassem e Israel Milani



-Amanda Araújo e Lukas Vieira

-Gladson Cameli e Ana Paula

-Jéssica Sales e Caroline Castro