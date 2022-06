Do interior do AC, padre lança forró com Antônio Maria e anuncia clipe com exclusividade ao ContilNet

Natural de Sena Madureira, o Padre Denis-Ricard lançou seu novo projeto musical “Alça de Mala” em parceria com o Padre Antônio Maria. De acordo com o Padre Denis, a escolha do ritmo forró é uma forma de valorizar a cultura brasileira. Padre Antônio Maria é um dos pioneiros entre os padres cantores do Brasil e segundo Padre Denis, é referência também em valorizar as raízes brasileiras em suas músicas.

A canção carregada de poesia, traz uma mensagem profunda ao mesmo tempo que cheia de leveza e alegria. A letra é do compositor e instrumentista Rômulo Pires, que faz parte da banda do padre. Possui um tom de espiritualidade Tereziana ao dizer no refrão: “Enquanto o céu não chega eu vou ser o amor”.

O instrumental carregado de ares do Nordeste traz o brilho da sanfona, do triângulo, que harmonizam em tons de festa com o violino. A produção musical é assinada por Eduardo Cruz e conta com um clipe já em produção assinado pelo diretor JC Nunes que será lançado no final do mês.

O ContilNet conversou com o Padre Denis-Ricard nesta quinta-feira (23), que revelou detalhes do clipe. “Recebi o primeiro corte pra aprovação ontem e está lindo demais, gravamos em estilo festa do sertão com a participação claro do Padre Antônio Maria comigo”.

Com a repercussão positiva do lançamento da música, Padre Denis-Ricard contou a coluna Douglas Richer, as expectativas para o lançamento do clip. “Estamos tendo uma repercussão muito bonita, todos os dias desde que lançamos a música tem chegado mensagens de carinho e vídeos de pessoas cantando. O Forró está no nosso DNA cultural e marcar com o clipe essa canção, o encontro de duas gerações de padres cantores, creio que fará a mensagem chegar bem mais longe aos corações!”

A música já está disponível nas plataformas digitais abaixo. Confira: