“Estamos acompanhando”, diz Saúde sobre acreano com suspeita de varíola do macaco

No último dia 13, foi identificado um caso suspeito de Monkeypox, conhecida como varíola do macaco, em Rio Branco. A informação foi dada pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), através do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância de Saúde do Acre (Cievs).

O paciente de 30 anos deu entrada no Pronto Atendimento da Unimed com queixas de febre, adenomegalia e erupção cutânea. O homem relatou ainda ter tido contato com pessoa vinda do exterior. A partir desta notificação, o paciente foi orientado a permanecer isolado em seu domicílio, sendo monitorado junto às pessoas que manteve contato nos últimos dias.

O acompanhamento do caso passou a ser de competência do município. Ao ContilNet, a chefe do departamento de Vigilância Epidemiológica, Socorro Martins, afirmou que o homem está bem. “Estamos acompanhando. Ele está bem e os sintomas estão diminuindo. Os contatos não apresentaram sintomas”, afirma.

RELEMBRE: URGENTE: ACRE REGISTRA PRIMEIRO CASO SUSPEITO DE VARÍOLA DO MACACO

Em 14 de junho foi feita a coleta de material biológico para ser enviado para o Laboratório Central de Saúde Pública de Minas Gerais. De acordo com Socorro, não há previsão de quando deve sair o resultado do exame.