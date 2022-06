Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta

CAMPEONATO E HEROÍSMO

Data estelar: Lua Nova em Câncer.

Este é o momento da história em que os heróis e heroínas de outros tempos estão morrendo, definhando no esquecimento, e isso não seria nada além do processo normal do mundo, mas há uma complicação no meio de tudo isso, e vou te contar qual é. Não havendo, nas gerações atuais, confiança nas conquistas ancestrais, deixa também de haver confiança no heroísmo, o qual é substituído pelos campeões e campeãs.

Campeonato não é heroísmo, porque para tua alma ser campeã, ela tem de ser a melhor dentre as melhores, mas não se atrever a mudar nenhuma regra, apenas se adequando a elas.

O heroísmo não se revela como a melhor expressão de qualquer categoria, ele é o exercício de demonstrar, com o próprio exemplo, que há condições maiores e melhores a ser conquistadas pela transgressão.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Se você não se sente à vontade nos lugares em que, teoricamente, você deveria dominar, então chegou a hora de intervir esteticamente para que tudo tenha seu toque, para que tudo exale o aroma de sua presença. Em frente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Invista tempo e imaginação na lapidação dos seus desejos, porque esses precisam de definições feitas no âmbito da mente, para se consolidarem como perspectivas dignas de serem realizadas. Em frente com a imaginação.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Acumular riquezas não agregará segurança a você, essa é uma ilusão que inúmeras pessoas perseguem, mas que, quando concretizam, elas percebem que arrumaram novas e surpreendentes encrencas e inseguranças, antes inexistentes.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A realidade dos contratempos é indiscutível, porém, não há razão para questionar, tampouco, a realidade de que, se você tomar as iniciativas corretas, os contratempos seriam driblados, quando não, superados.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Quando seguir em frente? E quando recuar? Quando agir? Quando se abster da ação? São dilemas muito presentes que vale a pena guardar para refletir com clareza, sinceridade e empenho, até destilar alguma resposta viável.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As conexões sociais brindam com oportunidades que, de outra maneira, passariam despercebidas. Invista tempo e emoção em se aproximar das pessoas, mesmo que essa aproximação seja motivada por interesses específicos.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Está tudo certo, você precisa apenas se despir de qualquer tipo de pudor e insegurança, e seguir em frente com o desempenho de seu papel. Assim, seus estados de ânimo se equilibrarão com facilidade, e com muita alegria.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Quando os problemas se transformam em desafios, e sua alma encontra regozijo na tentativa de os resolver, então e somente então você agirá com total excelência e eficiência. Tudo depende da leveza do desapego.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Aonde foi parar essa leveza lendária de sua personalidade? Está por aí, mas as brumas da desconfiança a colocaram fora do jogo, sendo substituída por um montão de suspeitas que valeria a pena investigar.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Nunca ninguém consegue granjear simpatia de todas as pessoas, porque, não importa o quanto você se esforce para agradar, sempre haverá por aí um espírito de porco disposto a espalhar a brasa de seus esforços.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Seja o instrumento de sua voz interior, que orienta com perfeição, mas que normalmente essa voz é percebida depois de você ter feito qualquer outra coisa diferente da orientada, e se arrepender por isso.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Passar bem não é algo que deva ser exclusivo dos momentos de descanso, porque na prática haverá sempre muito menos tempo para o descanso do que para o cumprimento das obrigações. Passar bem, que seja sempre.