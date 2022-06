Influencer posta transformação após largar álcool e mudança choca

“Depois de sair do hospital, na foto à esquerda, eu estava muito magro. Não conseguia nem abrir um pote de manteiga de amendoim. Isso é o quanto eu estava fraco!”, começou ele.

“Então, um ano depois, eu estou muito orgulhoso porque trabalhei duro em mim mesmo para chegar a este ponto. Agora, eu quero ajudar outros e compartilhar minhas experiências. Mas, sim, eu me sinto muito bonito e saudável”, completou Kurt.

Logo que decidiu parar de beber, o influencer descobriu uma uma pancreatite, consequência dos próprios hábitos de consumir bebidas alcoólicas desde os 13 anos de idade:

“Eu fiquei mal depois de beber alguns copos de vinho e, no dia seguinte, acabei no hospital e descobri que tinha pancreatite causada do fato de eu beber compulsivamente desde os 13. Eu mal bebia quando passei mal, mas isso mostra que isso pode te atingir em qualquer momento, não importa o quanto você bebe.”