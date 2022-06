Marcha para Jesus em Rio Branco conta com venda de blusas e toalhas com imagens de Bolsonaro

Os riobranquenses evangélicos já estão preparados para o início da Marcha para Jesus na capital acreana, nesta sexta-feira (17).

O evento tem concentração formada em frente ao Terminal Urbano.

Como parte da programação está o show do pastor e cantor nacional André Valadão.

O que chamou atenção no local foi uma tenda instalada para venda de blusas que destacam apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Outras estampam a frase que é o lema de campanha do chefe do executivo federal: “Brasil acima de tudo e Deus acima de todos”.

Toalhas com a imagem do presidente também estão sendo comercializadas.

Lideranças evangélicas de Rio Branco ainda tentaram trazer Bolsonaro ao Acre, mas quem veio representar o político no evento foi o pastor assembleiano Marcos Feliciano.

Os fiéis devem andar por toda a Avenida Ceará e cruzar a Amadeo Barbosa até chegarem à Areana da Floresta, onde será o show de André Valadão.