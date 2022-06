Rafa Kalimann diz que Juliette pediu sua “bênção” para ficar com Rodolffo

Há pouco tempo, Rodolffo revelou que ficou com Juliette depois do “BBB 21”. O que ninguém sabia ainda é que a campeã do reality show chegou a conversar com Rafa Kalimann para não ter climão com a amiga. Rafa, que participou do “BBB 20”, já foi casada com o sertanejo e não se importou com a ficada dos dois.

“Ela teve o aval dela. Com a Juliette tive uma conexão tão boa, foi um presente tão bom. A gente está ali uma para a outra. Na primeira vez que ela foi jantar lá em casa, ela me contou do Rodolffo já. Ela estava inquieta. Ela falava comigo e ela…’Mas e o Rodolffo, Rafa?’ e eu: ‘Êe, Juliette’. E uma hora ela foi e falou: ‘Ah eu ia te contar’, disse a blogueira no “Vaca Cast”.

No bate-papo com Evelyn Regly, Rafa ainda declarou que a ficada de Juliette e Rodolffo não afetou a amizade delas. “Não tem problema nenhum, imagina! Não tem problema nenhum. Ela é muito maravilhosa, muito especial! Ela merece muito tudo que ela tem hoje”, elogiou.

Estratégia para tirar o foco de polêmica?

A entrevista de Rafa Kalimann aconteceu há duas semanas, mas somente agora o vídeo em que ela fala sobre a ficada de Rodolffo e Juliette viralizou nas redes sociais. Parte dos internautas acredita que isso faz parte de uma estratégia de marketing da equipe de Juliette para tirar o foco da polêmica que ela se envolveu no último fim de semana.

Na ocasião, Juliette falou sobre xenofobia e revelou que pediram para ela “neutralizar o sotaque” em um teste para dublagem. A ex-BBB recebeu apoio de anônimos e famosos, mas algumas pessoas afirmaram que a “neutralização” faz parte da profissão do dublador e ela não deveria falar sobre isso sem ter conhecimento.

Por que Rafa e Rodolffo não estão mais juntos?

O relacionamento deles durou apenas dois anos. Em um bate-papo com Ana Hickmann em 2020, a ex-BBB abriu o jogo e revelou o que motivou o término. Segundo ela, a própria amante do artista foi quem mandou uma mensagem contanto tudo!

“Ele me traiu bastante e a mulher contou”, disse ela, que superou a traição e hoje tem uma relação de amizade com o ex-marido. “Ele errou pra caramba e reconhece isso. Eu já perdoei e falo disso com naturalidade. Segui com a minha vida e ele seguiu a dele”, explicou.