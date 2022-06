Vasco se pinta com as cores do arco-íris: “Empunhamos bandeiras que muitos não têm coragem”

Como o clube pioneiro que é, o Vasco viveu uma noite de sexta-feira inesquecível não só pela vitória por 3 a 0 sobre o Operário, mas por fincar uma bandeira contra o preconceito e a favor da igualdade. No mês do orgulho LGBTQIAP+, São Januário se pintou quase inteiro com as cores do arco-íris.