Vídeo: fardado, policial militar larga patrulha para trocar beijos com mulher

Um policial militar foi flagrado aos beijos enquanto deveria estar em patrulha, por volta das 5h de domingo (5/6), na QSD 23, em Taguatinga. Vídeo obtido com exclusividade pelo Metrópoles mostra o militar, fardado e ao lado do veículo da corporação, conversando e beijando uma mulher.

As imagens registram o homem conversando com duas mulheres. A interação entre os três tem toques físicos, com pequenos empurrões e sorrisos, no que parece ser um momento de descontração. O policial, então, beija uma delas. O vídeo foi gravado em frente a uma lanchonete.

Veja as imagens:

A conduta do militar pode ser enquadrada dentro da relação de transgressões do Regulamento Disciplinar do Exército, seguido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A norma condena “trabalhar mal, intencionalmente ou por falta de atenção, em qualquer serviço ou instrução”.

A PMDF informou que, “até o momento, não foi possível identificar a viatura e o policial desta filmagem. Porém, a Polícia Militar vai apurar o caso”.

PMs beijoqueiros

Em janeiro, outros dois policiais militares foram pegos em situação similar, ao serem gravados aos beijos na saída de uma balada no Distrito Federal. À frente da corporação à época, o coronel Márcio de Cavalcante Vasconcelos classificou a ação dos PMs como “lamentável”.

“O comando da corporação não compactua com nenhum ato de qualquer policial que seja contrário aos nossos regulamentos e preceitos que devem regular a conduta dos nossos integrantes”, afirmou o então comandante-geral da PMDF.

Vídeo: fardados, PMs do DF largam patrulhamento e caem na pegação

O atual chefe da PM é o coronel Fábio Augusto Vieira, que assumiu o comando em 1º de abril de 2022.