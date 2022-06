Wanessa Camargo, depois de divórcio conturbado, aparece feliz e assume novo amor: “Me sentindo”

A artista Wanessa Camargo observou sua vida inverter de ponta cabeça, em resumo, depois de anunciar seu divórcio, após mais de 17 anos de relacionamento, com o marido Marcus Buaiz. Porém, agora ela exibiu na internet que está ótima. Ela abriu o jogo sobre gravidez de Dado Dolabella.

No término de maio, com menos de um mês do divórcio, ela tomou sendo assim uma resolução radical na sua vida. Na realidade, ela alterou o visual totalmente e pintou suas belas e volumosas madeixas.

Nas redes, Wanessa surgiu às voltas de diversos cabeleireiros e exibiu a troca dos fios escuros para o loiro. Depois da conclusão da alteração, ela revelou sua nova paixão: o novo visual. “Apaixonada pelo meu novo visual. Agora sim tô me sentindo muito Shine It On”, disse a artista, fazendo referência uma de suas canções.

Anterior ao divórcio, Wanessa Camargo estava aparecendo mídia com suas presenças no “Domingão com Huck” no quadro “Show dos Famosos”, no final de 2021. Ela e Marcus Buaiz revelaram o fim de seu relacionamento no começo de maio. As controvérsias envolvendo o relacionamento da famosa iniciaram a estourar na imprensa na época.

Wanessa Camargo terminou casamento

Segundo o Notícias da TV, a razão do fim dessa forma teria sido certas traições dos dois lados. Logo na sequência, o jornal Extra declarou que Marcus Buaiz teria sido infiel em 2021 e ela chegou a relevar. Todavia o fato proporcionou problemas no casamento. Na ocasião, o empresário teria pagado um detetive para ir atrás da mulher.

Wanessa Camargo, por outro lado, teria encontrado o ex-namorado, Dado Dolabella, antes mesmo de acabar o relacionamento. Na sequência, de acordo com o colunista Léo Dias, do site Metrópoles, a artista em suma passou o feriado de páscoa com o ex. Embora muitas especulações, eles não comentaram sobre nada disso e demonstraram felicidade nas redes após o fim.