“A reeleição da senadora Mailza é prioridade do Progressistas”, diz Ciro Nogueira

O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), declarou apoio à pré-candidatura à reeleição da senadora Mailza (Progressistas). O senador fez o anúncio em Brasília ao lado da parlamentar em vídeo divulgado nesta quarta-feira, 20, em suas redes sociais.

“É uma alegria muito grande receber no dia de hoje minha querida amiga grande senadora pelo Acre, a nossa Mailza. Mailza, nós estamos aqui muito felizes com a sua candidatura à reeleição ao Senado Federal pelo Acre, pelo seu trabalho, pelo papel da mulher que é fundamental na política, por tudo que você fez pelo nosso partido. Mas principalmente pelo Acre e pelo Brasil no apoio aos projetos prioritários do presidente Bolsonaro”, disse Nogueira.

O ministro endossou ainda que não teve um senador ou senadora mais fiel aos projetos e conquistas do governo do presidente Bolsonaro.

Ciro reforçou que a reeleição de Mailza é prioridade do partido. “É uma eleição prioritária do nosso Progressistas a reeleição da nossa querida senadora Mailza. Tem o nosso apoio e apoio do presidente Bolsonaro, essa candidatura tão importante para o povo do Acre e do Brasil”, disse Nogueira.

Mailza reafirmou seu compromisso com as pautas do Governo Federal e do partido Progressistas

Confira o vídeo:

https://youtu.be/ZKURNwyHDsw