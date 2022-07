O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta quarta-feira (20) o balanço total do número de inscritos na prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. Ao todo, 3.396.597 estudantes estão inscritos no exame na versão impressa. Já na modalidade online, são 65.066 candidatos.

No Acre, 22.181 pessoas farão as provas que acontecem nos dias 13 e 20 de novembro. São 1.845 inscritos a mais que no ano passado, quando o Inep recebeu 20.336 inscrições no estado, o que representa uma elevação de aproximadamente 9%.

O cartão de inscrição dos candidatos deve ser emitido após o dia 15 de outubro, contendo o local da prova.

CRONOGRAMA:

Cartão da Inscrição: Após o dia 15 de outubro.

Aplicação das Provas: 13 e 20 de novembro.

Gabarito: 24 de novembro.

Cartão da Inscrição (novos inscritos e pessoas privadas de liberdade (PPL): Após o dia 06 de dezembro.

Aplicação das Provas (novos inscritos e PPL): 09 e 16 de janeiro

Gabarito: 20 de janeiro

Resultado: data a definir